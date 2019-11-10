«الشح» يُعلَّق على طلب رئيس المجلس الرئاسي بمنع تداول العملة المُزورة

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على الخطاب الذي وجهه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والذي طالب من خلاله بالتصدي للعملة المزيفة المطبوعة لصالح المصرف المركزي بالبيضاء ومنع طباعتها وإصدارها، وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو التعامل بها.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن السراج وقع كتاب موجه للمصرف المركزي يوم 13 أكتوبر الماضي بخصوص العملة المزورة في روسيا، دون الإعلان عنها في حينها أو تحذير المواطنين من التعامل بها أو تحريك الدعوة الجنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة، وتساءل عن سبب ما وصفه بـ”التردد والتباطؤ والارتعاش”.

#السراج يوقع كتاب موجه للمصرف المركزي يوم 13 اكتوبر الماضي بخصوص العملة المزورة في روسيا..دون الإعلان عنها في حينها أو تحذير المواطنين من التعامل بها أو تحريك الدعوة الجنايئة ضد مرتكبي هذه الجريمة.. لماذا هذا التردد و التباطؤ و الارتعاش؟؟؟ pic.twitter.com/S6DU0k1YxF — Ashraf Shah (@AshahAshraf) November 9, 2019

وفي تغريدة أخرى، أضاف الشح يتساءل:

هل استلم المصرف المركزي رسالة السراج اليوم فقط كي يصدر تحذيره؟، أم أن نشرها في وسائل الإعلام أحرجه؟، وهل يكفي تحذير المواطنين من التعامل بها أم انه يجب عليه القيام بأكثر من ذلك؟، هذه الأسئلة تحتاج لإجابات واضحة.