«الشخير أثناء النوم».. وجبة معتادة تقلل الإزعاج

كشفت دراسة جديدة أن “تناول الجبن بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم بنسبة 28 بالمئة، والذي غالبا ما يسبب مشكلة الشخير”.

وفي مقال نشر في دورية “طب النوم”، قال الباحثون الذين أجروا الدراسة على 400 ألف شخص في المملكة المتحدة، إنهم ربطوا بين “تناول كميات أكبر من الجبن وانخفاض احتمالات الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم”.

وأضاف الباحثون أنه “لم يتم توجيه اهتمام كاف لـ”العلاقة مع النظام الغذائي”، مؤكدين أن “هذه العلاقة قد تكون حاسمة”.

ووفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “الشكل الأكثر شيوعاً لمرض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، يتسبب في استرخاء جدران الحلق وتضييقها أو إغلاقها لبضع ثوانٍ أثناء النوم، ما ينجم عنه توقف النفس وصدور صوت الشخير”.

وفقاً للباحثين، “فإن أكثر من 20 طريقة يمكن من خلالها للجبن أن تقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وخفض ضغط الدم”، ووجدوا أيضا “أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم”.

هذا “ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في المملكة المتحدة بنحو 3.9 مليون شخص”.