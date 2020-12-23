الشرتاع: إسقاط عضوية أي نائب يختص بها مجلس النواب مجتمعا

وصف المتحدث الرسمي لمجلس النواب المنعقد بطرابلس أسعد الشرتاع، مسألة إسقاط العضوية عن 35 نائبا هو مناورة سياسية ولا قانونية لها .

وأكد الشرتاع في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن إسقاط العضوية لأي نائب انتخبه الشعب يحتاج إلى التصويت بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وهو (50 + 1)، وبالتالي لا يملك أي نائب إسقاط عضوية نائب آخر إلا وفق هذه اللائحة.

وشدّد الشرتاع على أن إجراءات إسقاط العضوية عن أي نائب يختص بها مجلس النواب مجتمعا وفي جلسة صحيحة كاملة النصاب وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

وتأتي تصريحات الشرتاع رداً على قرار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح بشأن إسقاط العضوية عن 35 نائبا واصفا إياها بالمناورة السياسية وغير القانونية.

وقررت رئاسة نواب طبرق إسقاط عضوية 35 نائبا منقطعا ومنشقا، وأحالتهم إلى النائب العام، بتهمة “الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة”.