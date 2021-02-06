الشرتاع: مجلس النوّاب بصدد عقد جلسة كاملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب المنعقد بطرابلس، أسعد الشرتاع، أن المجلس يسعى لعقد جلسة كاملة النصاب لبحث مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية واعتماد خطة عملها وميزانيتها.

وقال الشرتاع في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن اتصالات مكثفة تجري بهذا الشأن بين النواب لاستدعاء النواب المقاطعين والاضطلاع بمسؤولياتهم.

وأضاف الشرتاع أن المجلس جدد تأكيده على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من حيث أولوليات الحكومة ومواعيد الانتخابات والاستحقاق الدستوري.

كما شدّد المجلس على ضرورة إتمام خطوات الإصلاحات، وحل الإشكاليات المالية والاقتصادية والخدمية التي تمس المواطن، بحسب الشرتاع.

وكان المجلس قد رحب في بيان له، بمخرجات الحوار والروح التي اتسم بها التصويت، وبالشخصيات الوطنية التي وقع عليها الاختيار، وحظيت بقبول لجنة الحوار السياسي.