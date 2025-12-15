الشرطة الأسترالية تكشف عن هوية أحد منفذي هجوم سيدني الإرهابي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، عن دراسة حكومته لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع في شاطئ بوندي بيتش بسيدني، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل. وقال ألبانيز إن الحكومة ستقترح فرض قيود جديدة على الأسلحة النارية، تشمل تحديد عدد الأسلحة التي يمكن للمالك المرخص امتلاكها.

وأشار ألبانيز إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ “أي إجراء ضروري” لضمان الأمن والسلامة العامة، منوهًا إلى ضرورة مراجعة تراخيص الأسلحة بشكل دوري، إذ يمكن أن تتغير ظروف الأشخاص ويصبح البعض أكثر عرضة للتطرف بمرور الوقت.

وكان الهجوم، الذي وقع مساء الأحد في بداية احتفالات عيد “حانوكا” اليهودي، قد أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 آخرين. وقالت الشرطة الأسترالية إن الهجوم نفذه مسلحان هما أب وابنه، حيث قُتل أحد المهاجمين في حين أصيب الآخر بجروح خطيرة وهو في المستشفى تحت الحراسة.

وفي وقت لاحق، وصف ألبانيز الهجوم بأنه “عمل شر محض” وأدان بشدة الهجوم الإرهابي. كما أعلنت السلطات المحلية أن عمليات البحث ما زالت مستمرة للعثور على أي مفقودين محتملين في المناطق المتضررة.

من جهتها، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 16 قتيلًا، فيما لا يزال 40 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكشفت الشرطة الأسترالية عن هوية أحد المشتبه بهما في الهجوم، وهو نافيد أكرم، البالغ من العمر 24 عامًا ويقيم في جنوب غرب سيدني، بينما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جنسيته أو دوافعه المحتملة.

في تعليق على الحادث، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن “الإرهاب ضد الأبرياء لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال”، في الوقت الذي توالت فيه الإدانات الدولية والعربية للهجوم، مع التأكيد على الموقف المناهض لجميع أشكال العنف والإرهاب.

أسترالي سوري ينقذ حياة العشرات ويجمع 370 ألف دولار عبر GoFundMe”

جمع حساب أحمد الأحمد، الرجل الذي تصدى لأحد مطلقي النار في هجوم شاطئ بوندي بسيدني، تبرعات بقيمة 370 ألف دولار حتى الآن. تم إنشاء الحساب عبر منصة GoFundMe لمساعدة الأحمد، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا وهو أب لطفلين، بعد أن أصيب بجروح خلال تدخله البطولي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

ووفقًا للمصادر، سيتم التحكم في الأموال التي تم جمعها عبر GoFundMe، ولن تُمنح إلا لأحمد الأحمد شخصيًا. وتستمر الحملة بهدف جمع 530 ألف دولار، حيث تجاوزت التبرعات حتى الآن 370 ألف دولار.

أحمد الأحمد، الذي أصبح يعرف إعلاميًا بلقب “بطل شاطئ بوندي”، هو مسلم ذو أصول سورية ويحمل الجنسية الأسترالية. يعمل كصاحب محل لبيع الفواكه في إحدى ضواحي سيدني. لم يكن يمتلك أي خبرة في الأسلحة النارية، إلا أنه تصرف بسرعة وتصدى لأحد المهاجمين من خلال انتزاع سلاحه، ما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الهجوم على الاحتفال اليهودي بعيد “حانوكا”.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو اللحظات البطولية التي انقض فيها الأحمد على المهاجم، حيث نجح في انتزاع السلاح منه بعد معركة قصيرة. أصيب الأحمد بجروح في ذراعه نتيجة لإطلاق النار أثناء تصديه للهجوم، ولكنه في حالة مستقرة بعد إجراء عملية جراحية.

وقد نال أحمد إشادة واسعة من المسؤولين الأستراليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي وصفه بالبطل، وكذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بشجاعته، واصفًا إياه بـ”البطل الحقيقي”.