الشرطة الألمانية توقف شخص يشتبه في إرساله طرودا مُففخة

الشرطة الجنائية في بادن فورتمبرغ الألمانية أعلنت أمس السبت توقيف رجل في 66 يشتبه في انه أرسل في الأيام الماضية طرودا مفخخة لمؤسسات غذائية في ألمانيا.

وأفادت الشرطة ونيابة هايدلبرغ في بيان مشترك إن “القوات الخاصة في الشرطة تمكنت من توقيف الرجل في منزله من دون مقاومة. ويشتبه في أنه الشخص الذي ارسل الطرود”.

والمشتبه به متقاعد مقيم في أولم، وليس لديه أي سوابق. وأضاف البيان انه لم يدل حتى الآن بأي أقوال. وتابع المصدر أن “المحققين يعتبرون حاليا أنه من المستبعد أن يكون المشتبه به أرسل طرودا أخرى”.

ومطلع الاسبوع انفجر طردان مفخخان في شركتين متخصصتين في صناعة الأغذية جنوب غرب ألمانيا أحدهما في مركز إداري لمجموعة “ليدل” للبيع بالتجزئة.

وقالت النيابة إن الانفجارين أوقعا 4 جرحى.

وكان عثر على طرد مفخخ وتم تفكيكه في مركز لتوزيع البريد في مطار ميونيخ. وكان موجها ل”هيب” منتج أغذية الرضع كما ذكرت الجمعة الشرطة المحلية التي رجحت وجود رابط بين كل الطرود.

ويقول المحققون إن هذه الطرود استهدفت شركات مرتبطة بالقطاع الغذائي والقاسم المشترك بينها أنها مرسلة من جهة وهمية مجهولة.وفقا لمونت كارلو الدولية.

ويفترض أن تبلغ مراكز البريد عن الطرود التي لا تحمل هوية المرسل أو التي تبدو مشبوهة.