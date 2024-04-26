الشرطة الأمريكية تعتقل مئات الطلاب الرافضين للحرب على قطاع غزة

شنت الشرطة الأمريكية، حملة اعتقالات واسعةـ طالت مئات الطلاب في الجامعات الأمريكية الذين يواصلون مظاهراتهم الرافضة للحرب على قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن “حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للشعب الفلسطيني اتسعت من لوس أنجلوس إلى نيويورك مروراً بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن، وسط اعتقال العديد منهم من قبل الشرطة الأمريكية”.

هذا ويتكرر المشهد منذ أيام في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، حيث ينصب الطلاب خياماً في جامعاتهم تنديداً بالدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، واحتجاجاً على الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، وتعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بالقوة بناء على طلب إدارة الجامعة.

وكانت الشرطة الأميركية أوقفت أكثر من مئة متظاهر قرب جامعة “إيمرسون كولدج” في بوسطن قبل أيام، كما طردت الشرطة صباح أمس طلاباً من جامعة إيموري في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وأقرت شرطة أتلانتا بأنها استخدمت مواد كيماوية مزعجة لتفريق المتظاهرين.