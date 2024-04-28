الشرطة الأمريكية تعتقل نحو 200 طالب جامعي من المؤيدين لفلسطين

تواصل الشرطة الأمريكية، حملة الاعتقالات ضد طلاب الجامعات الذين يواصلون مظاهراتهم الرافضة للحرب على قطاع غزة.

وذكرت وكالة رويترز، أن “الشرطة الأمريكية، ألقت القبض على محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون في بيان: “إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك”.

وذكرت شرطة ولاية إنديانا وشرطة جامعة إنديانا، أن “الشرطة ألقت القبض على المتظاهرين ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو”.

وجاء في بيان الشرطة أن “قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة”.

يذكر أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين امتدت إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة، “تعهد النشطاء بمواصلة الحركة الساعية إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس”.