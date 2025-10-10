الشرطة الإسرائيلية تكشف خطتها الأمنية لزيارة ترامب المرتقبة

نشرت الشرطة الإسرائيلية خطتها الأمنية الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل المقررة يوم الاثنين المقبل.

وتتضمن الخطة نشر آلاف العناصر الأمنية وتنفيذ إجراءات مكثفة لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام، مع تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

وحذرت الشرطة من احتمالية حدوث اضطرابات مرورية في المحاور المؤدية إلى القدس ومناطق المركز، داعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات.

كما أعلنت السلطات عن منع استخدام المسيرات والطائرات في أجواء مطار بن غوريون والقدس خلال فترة الزيارة لضمان سلامة الضيوف والمواطنين.