الشرطة الإسرائيلية تُقيد وصول المصلين للأقصى المُبارك

قيدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، دخول مصلين فلسطينيين عبر أبواب بلدة القدس القديمة المحتلة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، احتفالا في المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بينها أبواب الساهرة والعامود والأسباط، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقام عناصر الشرطة بمنع الفلسطينيين الذين توافدوا من أنحاء الضفة الغربية المحتلة للمشاركة بالاحتفالات بالمسجد الأقصى المبارك.

وكان بين الممنوعين من الدخول نساء وأطفال دون أن تفسر الشرطة الإسرائيلية أسباب المنع.

ومنذ ساعات صباح الخميس، توافد الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك للمشاركة بالاحتفال الذي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد.

وحرص الفلسطينيون على جلب أفراد عائلاتهم إلى المسجد الأقصى لهذه المناسبة، وتم توزيع الحلوى على المصلين.

وفي الاحتفال تحدث الشيخ يوسف أبو سنينه، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، عن ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصاله وتعامله مع الناس.

من جانبه، قال الشيخ واصف البكري، قاضي قضاة القدس الشرعيين، في كلمته خلال الاحتفال: “نجتمع في المسجد الأقصى المبارك لنحتفل بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف البكري: “نحتفل بهذه الذكرى في زمن بدأت فيه هجمة مسعورة شرسة على الإسلام والمسلمين وعلى رسولنا”.

وتابع: “لا شك أن من أساء هو أكبر المجرمين وأقذر المجرمين.. إنهم لا يريدون الإسلام، إنهم يحاربون الإسلام في كل زمان ومكان”.

وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك مع الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات لتفادي انتشار فيروس كورونا.