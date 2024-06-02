الشرطة البريطانية تعتقل عشرات الأشخاص خلال تأمين نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، القبض على 53 شخصا، مساء السبت، بسبب اقتحام الملعب ومحاولات اختراق الإجراءات الأمنية في استاد و”يمبلي” قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وفاز ريال مدريد بهدفي داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، في الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة إلى 15.

وحدث اقتحام للملعب خلال الدقيقة الأولى من المباراة عندما دخل 3 أشخاص كل على حدة إلى الملعب.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض أيضا على عدة أشخاص لمحاولتهم دخول المباراة من دون تذاكر.

وقالت لويز بودفوت قائدة شرطة العاصمة، في بيان: “نحن على ثقة بأن الغالبية العظمى من محاولات الوصول بطريقة غير قانونية إلى ملعب ويمبلي هذا المساء باءت بالفشل بفضل جهود الضباط والمشرفين وغيرهم من العاملين في الاستاد”.

وتابعت: “ألقى الضباط القبض على 53 شخصا في ويمبلي بينهم خمسة بتهمة اقتحام الملعب وأغلبية الآخرين بسبب محاولات اختراق الإجراءات الأمنية.