الشرطة التركية تحبط مخططاً إجرامياً في إسطنبول

أحبطت الشرطة التركية مخططًا إجراميًا في مدينة إسطنبول بعد استيقاظ الشكوك تجاه شابين خلال دورية أمنية روتينية في منطقة كوروتشيشمه.

وأوقف عناصر الأمن الشابين في السيارة التي كانا يستقلانها، ورغم عدم وجود مخالفات قانونية ظاهرة، أثار ارتباكهما وتناقض أقوالهما شكوك رجال الأمن، ما دفعهم لتوسيع التحقيق والتوجه إلى مقر إقامتهما في فندق بمنطقة أورتاكوي السياحية.

وخلال مداهمة الغرفة رقم 107 في الفندق، اكتشفت الشرطة بندقية هجومية من طراز “كلاشينكوف” مخبأة تحت سرير قابل للطي ومغطاة ببطانية، بالإضافة إلى مسدسين غير مرخصين و137 طلقة من الذخيرة، منها 38 للبندقية الهجومية و99 مسدس، إضافة إلى مخازن ذخيرة طويلة السعة.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوفين، إلهان إيفي ك. (20 عامًا) وأولجاي أ. (19 عامًا)، لديهما 7 سوابق جنائية متنوعة، وتم إحالتهما إلى السلطات القضائية التي قررت إيداعهما السجن بتهمة مخالفة قانون الأسلحة والذخائر.

وتواصل الأجهزة الأمنية التركية تحرياتها لمعرفة الغرض من حيازة هذه الأسلحة في منطقة سياحية حيوية، وسط استنفار أمني في إسطنبول لضمان سلامة المواطنين والزوار.

هذا وتشهد تركيا بين الحين والآخر محاولات تهريب أسلحة أو حيازة غير قانونية، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية، ما يفرض على الشرطة إجراء دوريات روتينية وتحقيقات أمنية دقيقة لضمان استقرار المناطق الحساسة، وسبق أن كشف الأمن التركي عدة عمليات تهريب أسلحة قبل استخدامها في أعمال إجرامية أو إرهابية، ما يعكس أهمية الإجراءات الوقائية الصارمة.