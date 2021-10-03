الشرطة التونسية تعتقل برلماني وإعلامي معارضين للرئيس «سعيّد»

اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، نائب في البرلمان ومذيع تلفزيوني معارضين للرئيس قيس سعيَد، بحسب ما كشف محام تونسي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المحامي سمير بن عمر قوله، إن القضاء العسكري أمر بتوقيفهما بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش”.

وخلال برنامج على قناة “الزيتونة” التلفزيونية، انتقد عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان عن ائتلاف “الكرامة”، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيّد بشدة ووصفاه بالخائن.

وفي يوليو الماضي قرر قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يعلن في سبتمبر الماضي أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة “إجراءات استثنائية” بلا نهاية محددة.