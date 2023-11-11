الشرطة الزراعية تُحذَّر من تفشي مرض الالتهاب العقدي بالأبقار

طالب جهاز الشرطة الزراعية ،في كتاب موجه إلى رؤساء فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية، بمنع حركة الأبقار المصابة بمرض التهاب الجلد العقدي،

وأوضحت الشرطة الزراعية في كتابها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على ضرورة أخذ الإجراءات بصورة عاجلة وفورية، وقفل أسواق الحيوانات إلى حين انتهاء التفشي الوبائي بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الصحة الحيوانية والأجهزة الأمنية والحرس البلادي بكافة البلديات.

يذكر أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية حذرت في بيان لها من سرعة انتشار هذا الوباء موضحة أنه سريع الانتشار في الماشية القريبة من بعضها وأنه سبب نفوق الكثير من الأبقار المرضعة وأدى إلى إجهاض الكثير.

ونوهت الوزارة أن هذه المرض معدي للإنسان ويسبب في أمراض جلدية وارتفاع في درجات حرارة المصاب.