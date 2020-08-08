الشرطة الزراعية تُناشد المواطنين الإبلاغ عن التعديات على أراضي وغابات الدولة

أعلن جهاز الشرطة الزراعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن استحداث غرفة رئيسية تابعة للجهاز للإبلاغ عن أية تعديات على الغابات العامة والأراضي الزراعية في كافة البلديات.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالغرفة والإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي والغابات التالبعة للدولة خلال 24 ساعة على الرقم 0213632131.

هذا وقامت دوريات إدارة المهام الخاصة بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية وبالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي صباح اليوم السبت، بمداهمة عصابة تقوم بقطع الأشجار وإفساد المنظر العام للغابات محاولة منها للسيطرة عليها وذلك بتخصيصها بأسمائها بأوراق مزورة.

وقال رئيس جهاز الشرطة الزراعية بوزارة الداخلية عميد عبدالباسط عبداللجليل، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عملية القبض على تلك العصابة تمت بعد ورود معلومات لجهاز الشرطة الزراعية وإدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الساحلي عن وجود مجموعة خارجة عن القانون تقوم بقطع الأشجار وتجريف الغابات العامة التابعة للدولة الليبية في منطقة القره بوللي وتقسيمها للسيطرة عليها .

وأكد عميد عبدالجليلن أنه تم القبض على جميع أفراد العصابة وضبط ومصادرة آلياتهم التي يستعملونها في هذه الجريمة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وجهاز الشرطة الزراعية بكافة المواطنين التعاون معهما والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات من هذا النوع عن طريق فروع جهاز الشرطة الزراعية في كافة البلديات وذلك من خلال الاتصال بالغرفة الرئيسية التابعة لجهاز الشرطة الزراعية خلال 24 ساعة على الرقم التالي 0213632131.

ورد بلاغ لجهاز الشرطة الزراعية من الإدارة العامة للعمليات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الساحلي يوم الخميس الموافق… Gepostet von ‎ديوان جهاز الشرطة الزراعية‎ am Samstag, 8. August 2020