الشرطة الزراعية تُواصل جولاتها التفتيشية لضبط التجاوزات والتعديات

واصل جهاز الشرطة الزراعية جولاته التفتيشية لضبط التجاوزات والتعديات على الغابات العامة وذلك في إطار المهام الموكلة إليه.

وبحسب الصفحة الرسمية للجهاز، فإن عناصر من الشرطة الزراعية وعقب ورود العديد من البلاغات علي بريد صفحة الجهاز وما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام أشخاص بقطع أشجار بمنطقة طريق المطار بالقرب من مستشفي المواصفات في العاصمة طرابلس، قام الجهاز بتسيير دوريات إلى عين المكان حيث تبين أن هناك أشجار قد تساقطت جراء الحرب جنوب طرابلس، وأن عدد من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم يقومون بإزالة مخلفات الأشجار عن الطريق العام في مظهر حضاري لا علاقة له بعمليات العبث بالغابات العامة.

وقد وجه رجال الشرطة الزراعية الشكر والتقدير للمواطنين وجددوا لهم الدعوة للإبلاغ عن أية تعديات على الغابات العامة عبر غرفة الاتصالات الرئيسية والخط الهاتفي المباشر على الرقم 3632131 021، أو على صفحة ديوان الشرطة الزراعية على موقع فيسبوك.

بعد ورود العديد من البلاغات علي بريد صفحة الجهاز وما تناقلته صفحات التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) بخصوص أشخاص يقومون بقطع… Gepostet von ‎ديوان جهاز الشرطة الزراعية‎ am Freitag, 28. August 2020