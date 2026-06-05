الشرطة السويسرية تعثر على جثمان الطبيبة الليبية «أبرار بن رمضان»

عثرت الشرطة السويسرية على جثمان الدكتورة الليبية أبرار بن رمضان في مرتفعات منطقة إنترلاكن، داخل المسار ذاته الذي اختفت فيه منذ 2 مايو الماضي، فيما تواصل الجهات المختصة إجراء الفحوصات الرسمية للتثبت النهائي من الهوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إعلان السلطات السويسرية فتح تحقيق موسع عقب اختفائها خلال تواجدها في البلاد، حيث انطلقت عمليات بحث مكثفة في المنطقة الجبلية المحيطة بموقع فقدانها.

ومع استمرار الجهود الميدانية لفترة، قررت السلطات تعليق عمليات البحث لاحقًا، في وقت أثارت فيه الحادثة تفاعلًا واسعًا بسبب الغموض الذي رافق ظروف الاختفاء منذ بدايتها.

وتتابع الجهات المعنية في سويسرا الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لاستكمال ملف التحقيق وتحديد الملابسات المحيطة بالواقعة بشكل رسمي ونهائي.

هذا وتشهد المناطق الجبلية في إنترلاكن تضاريس وعرة تتطلب عمليات بحث دقيقة ومتخصصة، ما يفسر اعتماد السلطات على فرق إنقاذ مدربة خلال مراحل البحث الأولى، قبل الانتقال إلى إجراءات تقييم ميداني مختلفة مع مرور الوقت.