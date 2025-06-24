الشرطة السياحية تبحث تعزيز الأمن وحماية الآثار وتحسين بيئة العمل

عقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات ورؤساء الفروع بالجهاز، ناقش خلاله جملة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن السياحي وحماية المواقع الأثرية في مختلف المناطق.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى آليات تحسين أداء الجهاز والارتقاء بجودة خدماته، إضافة إلى مناقشة الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بالموظفين، والعمل على توفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع مستوى رضا العاملين بالجهاز.

كما شدد اللواء السنوسي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات والفروع، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية للجهاز في حماية التراث الثقافي والسياحي، وتطوير منظومة العمل الأمني المرتبط بالقطاع السياحي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار السعي المستمر لتحديث أساليب العمل وتطوير الكوادر الأمنية المتخصصة، بما يواكب التحديات المتزايدة في مجال حماية الآثار والمواقع السياحية.