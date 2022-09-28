الشرطة السياحية تبحث رفع الحظر عن مدن التراث الخمس

عقد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المقدم معز الجعفري، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مسؤولي برنامج “تايكش” التابع لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج الخطة التدريبية لأعضاء الجهاز لسنة 2023- 2024 في مدن التراث العالمي الليبية الخمس سعيا لرفع الحظر المفروض على هذه المدن.

وأشار ججهاز الشرطة السياحية إلى أنه ستكون هناك عدة اجتماعات أخرى مع ممثلي برنامج “تايكس” لوضع اللمسات النهائية للبرنامج التدريبي.