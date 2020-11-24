الشرطة الفرنسية تُفكك مخيماً للمهاجرين وسط باريس

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 17:36 | آخر تحديث: 24 نوفمبر 2020 - 17:37 نُشر: الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 17:36
دولي
AFP
شهدت عملية طرد المهاجرين اعتداءات من قِبل عناصر الشرطة

قامت الشرطة الفرنسية بتفكيك مخيم للمهاجرين وسط العاصمة باريس.

وبحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء، فقد شهدت عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين من ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية، مساء أمس الاثنين، اعتداءات من قِبل عناصر الشرطة مع استخدام الغاز المسيل للدموع.

واستخدمت الشرطة الفرنسية القوة لتفريق مئات اللاجئين، أغلبهم من أفغانستان، الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية بعد إخلاء أكبر مخيم لهم بالقرب من ملعب “ستاد دو فرانس”، وزادت الأمور تعقيدا مع قدوم نشطاء لدعم المهاجرين ومنع إجلائهم.

وقال ريمي بويزين وهو صحفي في قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، إن ضابط شرطة قبض عليه ودفعه بعنف على الأرض”.

من جانبه علق وزير الخارجية الفرنسي جيرالد دارمانين على الحادث، وأشار إلى أن صور المتداولة لتدخل الشرطة لإخلاء المكان مروعة وصادمة، مؤكدا أنه طالب المحافظة بتقديم تقرير عن الحادث بأسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بعض صور إخلاء مخيم المهاجرين غير الشرعيين في ساحة الجمهورية صادمة.. لقد طلبت للتو تقريرًا مفصلاً عن حقيقة الوقائع من رئيس الشرطة بحلول منتصف نهار الغد. سأقوم باتخاذ القرارات بمجرد تلقيها”.

من جهتها أصدرت قيادة شرطة باريس، ليلا، بيانا أكدت فيه إخلاء “مخيم المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضافت أن “إقامة مثل هذه المخيمات، التي تنظمها بعض الجمعيات، أمر غير مقبول”، مشيرةً إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم سكن مدعوون للذهاب إلى “حلول سكنية تتلاءم مع أوضاعهم”.

يُشار إلى أن العاصمة باريس شهدت يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، عملية إخلاء مخيم كبير يضم 2800 مهاجر في سان دوني، وتُرك المئات منهم بلا مأوى بسبب عدم توفر أماكن في مراكز الإيواء.

آخر تحديث: 24 نوفمبر 2020 - 17:37
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