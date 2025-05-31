الشرطة الكهربائية تستعيد معدات مسروقة وتجهض مخططاً لاستهداف البنية التحتية جنوباً

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجنوبية من ضبط كمية من المواد المسروقة العائدة للشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال عملية ميدانية نُفذت بمنطقة غدوة جنوب البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أعضاء التحري بالفرع حول وجود مواد يُشتبه في أنها تابعة للشركة، حيث توجهت الدوريات على الفور إلى الموقع المعني، تحت إشراف مباشر من رئيس الفرع. وأسفرت العملية عن ضبط محول كهربائي، وعدد من أعمدة الكهرباء، وأبراج ضغط، وبكرات أسلاك كهربائية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد المعاينة، تبيّن أن المضبوطات تعود فعلياً للشركة العامة للكهرباء، وقد تم تحريزها وفق الإجراءات القانونية المتبعة. كما جرى التواصل مع الشركة لتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المواد إلى مواقعها المخصصة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في حماية الممتلكات العامة والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها.