الشرطة المغربية تضبط «7» أطنان من مخدر الشيرا

أعلنت الشرطة المغربية، الخميس، عن ضبط 7 أطنان من مخدر “الشيرا”، بضواحي مدينة الجديدة ومنطقة المهاية قرب مدينة فاس في عمليتين منفصلتين.

وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، أن “العملية الأولى التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن حجز 5 أطنان من المخدر على متن سيارة نفعية، ضبطت في منزل طور البناء بدوار الطيايبة دار الشوفاني بإقليم الجديدة”.

وأما العملية الثانية، فقد “باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وحجزت فيها طنين و200 كيلوغرام من المخدر في ضيعة فلاحية بمنطقة المهاية”.

وألقت عناصر الأمن القبض على شخص يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، والتي جاءت تتويجا للبحث المنجز على ضوء حجز 480 كيلوغراما من “الشيرا” بضواحي سيدي رحال الأسبوع الماضي. وفي العملية الثانية، أوقفت شخصين أحدهما حارس الضيعة، بينما الشخص الثاني يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في عملية التهريب، والذي عثر بحوزته على مبلغ مالي يعتقد أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي”.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.