الشرطة تبحث عن شخص اخترق قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي

أفادت الجيش الصهيوني إن شخصا، اقتحم قاعدة عسكرية لسلاح الجو، مساء أمس الإثنين، وفرّ منها بعد تسلق السياج المحيط بالقاعدة.

وأشار الجيش، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات من الجيش والشرطة تجري اعمال بحث عن المقتحم.

وقال في البيان الذي نشره على تويتر “خلال الليل، تم تحديد مكان في القاعدة حيث تسلق المشتبه به سياجين من الأسلاك الشائكة، وسياج يبلغ ارتفاعه حوالي 5 أمتار وغادر القاعدة”.

والقاعدة هي “نيفاتيم”، في جنوب شرق النقب في جنوبي إسرائيل، التي يتواجد فيها سرب من طائرات “أف 35” (F 35) المتطورة.

وأضاف البيان “حددت قوات الجيش والشرطة المكان الذي فر منه المشتبه به، الذي اقتحم القاعدة الليلة الماضية”.

واستدرك “طوال الحادث، لم يكن هناك خطر على موظفي القاعدة ومنشآتها الأمنية”.

وأشار الجيش إلى أنه “سيتم التحقيق في الحدث وسيتم استخلاص الدروس اللازمة منه”.

ولم يدلِ البيان بمعلومات عن المقتحم، ولكن هيئة البث الصهيونية قالت، اليوم الثلاثاء، إنّه من سكان أحد التجمعات البدوية في جنوبي الكيان الصهيوني، واقتحم القاعدة بسيارة مدنية مسروقة.

وأضافت إن هذا الشخص، الذي لم تحدد هويته ” ترك السيارة وهرب مشيا على الأقدام، ثم تسلق السياج المحيط بالقاعدة الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ولاذ بالفرار من القاعدة”.

وقالت هيئة البث إن “طائرات مقاتلة حديثة من طراز “أف 35″ تجثم على أرض هذه القاعدة”.

ووفقا لما ذكرت وكالة الاناضول، لم يوضح الجيش أو هيئة البث أسباب هذا الاقتحام.