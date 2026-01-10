الشرطة تتصدى لجرائم السرقة والعنف بسرعة

تمكنت القافلة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة الفرناج في طرابلس، من ضبط سيارة مشتبه بها متورطة في سرقة بالإكراه داخل منزل أحد المواطنين بمنطقة صلاح الدين السدرة.

وجاء ذلك بعد تلقي مديرية أمن طرابلس بلاغًا عن الواقعة، حيث أسفرت العملية عن القبض على أحد المتهمين داخل السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة بتاريخ 4 يناير 2026 على ذمة القضية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العملية تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية واستمرارها في ملاحقة الجريمة، وتعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات الخاصة للمواطنين.

وتسعى المديرية منذ عدة سنوات إلى تعزيز أمن الأحياء السكنية والحد من الجرائم المرتبطة بالسرقة والعنف، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والتنسيق بين مختلف مراكز الشرطة، ما يعكس قدرة الأجهزة على التدخل السريع وضبط المشتبه بهم قبل تفاقم الجرائم.

وأشار بيان المديرية إلى أن هذه العمليات تعزز ثقة المواطنين في النظام الأمني وتحد من انتشار الجرائم في العاصمة، وتؤكد أن الأمن وحماية الأرواح والممتلكات يظلان أولوية قصوى.