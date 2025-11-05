الشرطة تكشف سرقة وعنف في طرابلس وتضبط الجناة

تلقى مركز شرطة أبوسليم بلاغًا عن تعرض أحد المواطنين لاعتداء من قبل شخصين أثناء سيره في الطريق العام، حيث قاما برش غاز في وجهه باستخدام بخاخ يدوي، وأشهرا عليه سكينًا واعتديا عليه بالضرب، قبل أن يسرقا مبلغًا ماليًا قدره 500 دينار ليبي.

على الفور، باشرت فرق التحري إجراءات البحث وجمع المعلومات عن الجناة، وتمكنت خلال وقت قصير من تحديد هويتهما وضبطهما، بالإضافة إلى ضبط البخاخ الغازي والسكين المستخدمين في الحادث.

وبعد الاستدلال معهما، تم إحالة الموقوفين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.