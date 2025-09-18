الشرع: الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة حالياً

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة، معتبراً أن هذا الاتفاق ضرورة لا بد منها، في حين أشار إلى أن التطبيع مع إسرائيل ليس مطروحاً حالياً على طاولة الحوار.

وجاء ذلك خلال تصريحات الشرع للصحافيين في دمشق، حيث أوضح أن الاتفاق الأمني يتطلب احترام المجال الجوي السوري ووحدة الأراضي السورية، بالإضافة إلى أن يكون تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وأشار الشرع إلى أن واشنطن لا تمارس ضغوطاً على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، معبراً عن إمكانية التوصل إلى اتفاقيات إضافية في حال نجاح الاتفاق الأمني، لكنه شدد على أن السلام والتطبيع ما زالا خارج نطاق النقاش حالياً.

وفي سياق متصل، قدّم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رداً رسمياً على العرض الإسرائيلي بشأن الاتفاق الأمني خلال اجتماع في لندن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك. ووفقاً لمصدر مطلع، استمرت المحادثات خمس ساعات وحققت تقدماً نحو اتفاق محتمل.

وكان الشرع قد أشار في مقابلة سابقة إلى أن المفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق أمني مشابه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن إسرائيل حاولت استغلال الصراع لتقسيم سوريا، وأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد مواقع مدنية وعسكرية غير مبررة.

وفيما يخص الاقتراح الإسرائيلي، فقد تضمن إقامة مناطق منزوعة السلاح جنوب غرب دمشق، مع فرض منطقة حظر طيران على الأراضي السورية، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي استولت عليها مؤخراً، باستثناء نقطة استراتيجية في جبل الشيخ.

هذا ويأتي هذا الحوار في ظل جهود وساطة أميركية تهدف إلى تحقيق استقرار أمني في المنطقة، مع تأكيد سوريا على ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدتها.

محكمة أمريكية تقرر ترحيل الناشط الفلسطيني-السوري محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس الأربعاء، قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني-السوري محمود خليل، المعروف بدوره كأحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية في جامعة كولومبيا.

وجاء القرار بعد أن وجدت المحكمة أن خليل أخفى معلومات في نموذج طلب البطاقة الخضراء الخاص به. خليل، الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، أعلن عزمه على استئناف هذا القرار.

يذكر أن خليل تم اعتقاله في مارس الماضي في شقته بمدينة مانهاتن، ضمن حملة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استهدفت الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، واحتجز في لويزيانا لعدة أشهر بموجب بند نادر يسمح بترحيل المقيمين الدائمين إذا اعتبر وزير الخارجية أن وجودهم يشكل ضررًا للمصالح الأمريكية، في يونيو، أُفرج عنه بأمر فيدرالي يمنع ترحيله بناءً على انتهاكات محتملة لحقوقه الدستورية.