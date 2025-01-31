الشرع: سنقوم بتشكيل حكومة شاملة تعبّر عن تنّوع سوريا

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء الخميس، “إن السلطة الانتقالية ستركز على إتمام وحدة الأراضي السورية وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة”.

وأضاف الشرع في أول خطاب موجه للشعب السوري بعد تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”.

وتابع: “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”.

وشدد على أن “سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج، نفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخ سوريا”.

وأضاف: “تحررت سوريا بالشهداء، والمعتقلين والمعتقلات، والمعذبين والمعذبات، والمفقودين والمفقودات، وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين، بسبب تضحياتهم وتضحياتكم جميعا أقف هنا اليوم، لنفتح معا فصلا جديدا في تاريخ بلدنا الحبيب”.

وتابع: “انطلق هذا النصر من حناجر المتظاهرين وهتافات المحتجين في الساحات والميادين، انطلق من أنامل حمزة الخطيب وأهازيج المظاهرات، وآهات المعتقلين والمعذبين في أقبية تدمر وصيدنايا وفرع فلسطين، واستمر بتضحيات الثوار الذين حرروا أرض سوريا، رغم سنوات من عذابات الصواريخ والبراميل والكيماوي، فلم ينثنوا ولم ينكسروا”.

وتابع الشرع: “تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة”.

وأضاف: “أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح، ساعيا بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مستصحبين جميعا أن هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش”.

وأوضح الشرع أن أولويات المرحلة القادمة تنطوي ضمن الآتي:

تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.

إتمام وحدة الأراضي السورية؛ كل سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.

بناء مؤسسات قوية للدولة، تقوم على الكفاءة والعدل، لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى.

إرساء دعائم اقتصاد قوي، يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة، لتحسين الظروف المعيشية، واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.

وتابع: “يا أبناء سوريا الحرة؛ إن بناء الوطن مسؤوليتنا جميعا، وهذه دعوة لجميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد، يحكم فيه بالعدل والشورى”.

وختم قائلا: “معا، سنصنع سوريا المستقبل، سوريا منارة العلم والتقدم، وملاذ الأمن والاستقرار، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار، سوريا التي تمد يدها بالسلام والاحترام، ليعود أهلها إلى وطن عزيز كريم، مزدهر آمن مطمئن بإذن الله”.ttps://odysee.com/@RTArabic:0/Syria-president-speech:4?src=embed

زعماء عرب يهنئون الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

وهنأ زعماء ورؤساء عدد من الدول العربية أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.

وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الشرع.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كذلك بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة للشرع، أعرب فيها عن تمنياته له بالنجاح في المرحلة الانتقالية، وفقما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وأعرب ملك البحرين في برقيته عن “خالص تهانيه، وتمنياته للرئيس الشرع بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار”.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث أيضا برقية تهنئة للشرع عبّر فيها عن “خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كافة طاقاته وإمكانياته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده له من نمو وتقدم وازدهار”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما تلقى الشرع رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية واللقاء في أقرب وقت.

بدوره، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هنأ الخميس، الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا “برقية تهنئة للرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية”.

وقال العاهل السعودي: “يسرنا أن نعرب لكم عن تهنئتنا بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، متمنين لكم دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار”.

من جهته، ذكر ولي العهد السعودي: “بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الشعب السوري الشقيق إلى تحقيق آماله وطموحاته، مع تمنياتنا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق مزيدا من التقدم والرقي”.

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق أيضا برقية تهنئة إلى الشرع أعرب فيها عن “تمنياته الخالصة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذه المرحلة المهمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري نحو إصلاحات تنموية شاملة، واستقرار وطني آمن”، حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية.

الليرة السورية تسجل 9900 أمام الدولار في السوق الموازية للمرة الأولى منذ 2023

شهدت الليرة السورية أمس الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي، وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية.