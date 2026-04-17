الشرع: سوريا تدخل مرحلة الفرص الاقتصادية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تقوم على تنوع الفرص الاقتصادية، بعد سنوات من الأزمات، كاشفًا عن مشروع لإنشاء منطقة حرة مشتركة مع تركيا في محافظة إدلب.

وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن المشروع يستهدف نقل بعض الصناعات إلى داخل سوريا أو إقامة صناعات مشتركة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن العلاقات بين سوريا وتركيا تقوم على امتداد تاريخي وجغرافي، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات بعد سنوات من العزلة التي عاشتها البلاد.

وأضاف أن ما وصفه بـ«تحرير سوريا» أنهى مرحلة العزلة الإقليمية، وفتح المجال أمام إعادة ربط البلاد بمحيطها، مع تأكيده أن تركيا لعبت دورًا داعمًا للشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالمشروع الاقتصادي، أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أن المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في إدلب ستتمتع بموقع استراتيجي، يربط بين إدلب واللاذقية وحلب ودمشق عبر شبكة من الطرق الرئيسية، ما يعزز من كفاءتها كمركز صناعي وتجاري.

وأكد أن المشروع يهدف إلى استقطاب الصناعات وإقامة شراكات إنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن وجود مشاريع أخرى قيد التنفيذ، تشمل توسعة المطارات، وربط الموانئ، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب مشاركة شركات تركية في جهود إعادة الإعمار داخل سوريا.

وشدد على أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها ميزة استراتيجية باعتبارها نقطة وصل بين الشرق والغرب، ما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.