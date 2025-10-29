الشرع من السعودية: مستعد أن أقدم ما تبقى من عمري لأرى سوريا ناهضة وقوية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار 2025” في الرياض، أنه مستعد لتقديم ما تبقى من عمره ليرى سوريا ناهضة وقوية، موضحاً أن الهدف هو إعادة بناء البلاد من خلال الاستثمار، وليس الاعتماد على المساعدات والمعونات، بحسب ما نقلت سانا.

وأشار الشرع إلى الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في المنطقة، وأن الاقتصاد الإقليمي مرتبط بالأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن سوريا تمثل ركناً أساسياً في استقرار المنطقة، وأن الفشل الذي شهدته خلال الـ14 سنة الماضية كان له تأثيرات استراتيجية كبيرة، واستغله بعض الأطراف لإثارة القلاقل، بما في ذلك انتشار المخدرات والهجرة غير المنظمة.

وأوضح أن أول زيارة خارجية لهم كانت إلى السعودية تقديراً لدورها المحوري، مشيراً إلى أن سوريا فتحت صفحة جديدة خلال 10 أشهر فقط وعادت إلى موقعها الإقليمي والدولي بدعم من عدة دول، وعلى رأسها السعودية، معتبراً أن سوريا اليوم اقتصادها متنوع ويملك موارد متنوعة، ولا يعتمد على قطاع واحد.

وأضاف الشرع أن قوانين الاستثمار في سوريا تم تعديلها لتصبح من الأفضل عالمياً، وأنه خلال الستة أشهر الأولى تم ضخ استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في البلاد غنية، وقد بدأت الاستثمارات تنمو بشكل جيد.

ولفت إلى أن هناك شراكات استثمارية مع دول عدة مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى مشاريع مع البحرين والأردن، كما أن بعض الشركات الأمريكية شاركت في الاستثمار، مؤكداً أن السعودية داعم رئيسي لاستقرار سوريا وازدهارها، وأن الرهان الأكبر هو على الشعب السوري الذي صمد وانتصر رغم المعاناة.

وشدد الشرع على حماية المستثمرين وفق القوانين، واعتبر أن التكامل الاقتصادي بين سوريا والدول الأخرى سيخلق مستقبلاً اقتصادياً متكاملاً، مؤكداً أنه مستعد لتقديم كل ما يمكن لرؤية سوريا قوية وناهضة، وأن سوريا ستحتل مراتب اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي خلال سنوات قادمة.

سوريا تبدأ تقديم الخدمات القنصلية لرعاياها في بنغازي

باشرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، أعمال الوفد السوري المكلف بتسوية أوضاع الجالية السورية المقيمة في شرق وجنوب ليبيا، بحسب روسيا اليوم.

ويترأس الوفد السوري محمد الجفال ويضم عدداً من المسؤولين القنصليين، حيث سيباشرون مهام تجديد جوازات السفر ومنح وثائق سفر جديدة للراغبين في العودة إلى سوريا، شريطة الحضور الشخصي وتقديم المستندات المطلوبة.

وأكدت وزارة الخارجية السورية تقديرها للجهود الليبية في تسهيل مهام الوفد، مشيدة بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وفي الأيام الأخيرة، قدم آلاف السوريين طلباتهم بعد أن نشرت وزارة الخارجية السورية إعلاناً عن توفير تذاكر طيران مجانية للراغبين في العودة من ليبيا.