الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز «الشراكات الاقتصادية»

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في مدينة جدة، الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بحضور مسؤولين من الجانبين السعودي والسوري، تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الربط الإقليمي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء فرص دعم التعاون المشترك وتوسيع الشراكات بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المباحثات شملت سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث حضر من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، إلى جانب مستشار الأمن الوطني وعدد من المسؤولين.

ومن الجانب السوري، شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إلى جانب القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض وعدد من المسؤولين.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والرياض، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بالتوازي مع تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة.