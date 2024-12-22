«الشرع» يستقبل وزير الخارجية التركي في دمشق

استقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في القصر الرئاسي بدمشق.

وبحسب وكالة سانا، حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والقائم بأعمال سفارة أنقرة بدمشق برهان كور أوغلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني.

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب السورية قريبا

قال برهان كور أوغلو السفير التركي لدى سوريا، “إن تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها العامة بمدينة حلب في المستقبل القريب”.

وأشار السفير في مقابلة مع قناة tvnet إلى أن “السفارة التركية في دمشق استأنفت عملها في 14 ديسمبر الجاري بعد توقف دام 12 عاما، مضيفا أن الدبلوماسيين الأتراك يقيمون مؤقتا في أحد الفنادق، حيث أن مبنى البعثة الدبلوماسية تضرر كثيرا خلال السنوات الـ12 الماضية ويحتاج إلى إصلاحات”.

وفي وقت سابق تم في دمشق، “استئناف عمل سفارات عدد من الدول التي توقفت منذ عام 2011 عن إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب إدانة تصرفاته وسط احتجاجات شعبي، واستأنفت السفارة القطرية في دمشق عملها في 17 ديسمبر الجاري، وذلك بعد 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى ذلك، أعيد فتح سفارات فرنسا ودول غربية أخرى في سوريا”.

لأول مرة منذ 13 عاما.. وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب

استقبلت غرفة تجارة حلب اليوم الأحد وفدا من رجال الأعمال الأتراك في أول زيارة لوفد تجاري تركي منذ 13 عاما.

وعبر الوفد عن “سعادته بزيارة مدينة حلب عاصمة الاقتصاد السوري، مقدما التهنئة والتبريكات بانتصار إرادة الشعب السوري وتحرير بلده من نظام “بشار الأسد”.

وبحث الوفد مع مجلس إدارة الغرفة “سبل التعاون الاقتصادي والنهوض بالحركة التجارية، مما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.