الشرع يعود إلى نيويورك: أول كلمة لرئيس سوري منذ 67 عاماً على منبر الأمم المتحدة

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، الأحد، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع توجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين 23 و30 سبتمبر الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب الخامس من حزيران 1967 مع إسرائيل، مشيرة إلى أن جدول أعماله يتضمن اجتماعات وفعاليات متعددة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع الشرع على هامش الاجتماعات، في ثاني لقاء مباشر بينهما، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الشرع في واشنطن قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة، لمناقشة اتفاقية أمنية محتملة قد تمهّد لاتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل على غرار اتفاقيات “أبراهام”.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المحادثات غير الرسمية بين الطرفين عبر قنوات خلفية، وفي وقت تعمل فيه إسرائيل على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة العازلة السورية، حيث بدأت ببناء تسعة مواقع جديدة بعد انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي أنه سيلتقي الشرع ووزير خارجيته على هامش اجتماعات الجمعية العامة، مؤكداً أن تركيا “لن تترك سوريا وحيدة وستبذل كل الإمكانات لتعزيز قوتها واستقرارها”.

نتنياهو: تقدم في المفاوضات مع سوريا لكن الطريق ما زال طويلاً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد، أن هناك تقدماً في المفاوضات مع الجانب السوري، إلا أن الأمر لا يزال بعيد التحقيق.

وأضاف نتنياهو أن “انتصارات إسرائيل على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال، وهي إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال”.

مسلحون مجهولون يهاجمون قوة إسرائيلية جنوب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على قوة إسرائيلية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وبحسب المرصد، توغلت القوة الإسرائيلية المكونة من ثلاث سيارات عسكرية في محيط قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك، حيث تعرضت لإطلاق النار قبل أن ترد وتنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة غرب قرية معرية.

وعقب ذلك، أقامت القوة الإسرائيلية حاجزًا مؤقتًا بين قريتي معرية وكويا، مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة، كما رصد المرصد توغّل دورية إسرائيلية من تل الأحمر الغربي إلى تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، إضافة إلى اعتقال مؤقت لأحد سكان بلدة أوفانيا قبل إطلاق سراحه لاحقًا.

في سياق متصل، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الأسبوع أن دمشق تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مشيرًا إلى إمكانية توقيع الاتفاق في الأيام القادمة، لكنه شدد على أن الاتفاق سيكون مشابهًا لاتفاق 1974، ولن يعني أي تطبيع للعلاقات أو انضمام سوريا لاتفاقيات أبراهام، معبّرًا عن عدم ثقته بإسرائيل.