الشرق الأوسط: «الدبيبة» أطلق رصاصة الرحمة على علاقته مع البعثة الأممية

قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أطلق رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة الأممية.

الشرق الأوسط وفي مقال لها أرجعت هذا الأمر، على خلفية امتداح الدبيبة مفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني، الذي كان قد اتّهم البعثة الأممية بمحاولة تنصيب حاكم عسكري في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أنّ الشيخ الغرياني قال في معرض الاحتفال الذي أقيم بدار الYفتاء في طرابلس للإعلان عن هلال شهر رمضان رفقة الدبيبة، إنّ مجلس النواب المتواجد في طبرق يريد أن يدخل ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، داعيا من وصفها بالقوات الفاعلة والحيوية في الساحات لرفض تمكين حكومة باشاغا من السلطة.

وتابعت الصحيفة أنّ الشيخ الغرياني طالب مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي بـالتعاون مع حكومة الدبيبة، والتخلص مما وصفه بـ«الهيمنة الأجنبية والمحلية».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الدبيبة امتدح الشيخ الصادق خلال كلمته قائلا إنّه دائماً ما يصدح بالحق، وإنّه يقتدي به ويفتخر به في إشارة لدعم موقفه.