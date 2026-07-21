الشرق الأوسط تحت الإنذار.. أمريكا تحذر رعاياها وفرنسا تعلّق رحلاتها

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا أمنيًا عالميًا لمواطنيها، دعت فيه إلى توخي الحذر واليقظة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط “لا يزال معقدًا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”، محذرة من زيادة احتمالات وقوع هجمات تستهدف منشآت دبلوماسية أميركية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين حول العالم.

ويأتي التحذير بعد إعلان الجيش الأميركي انتهاء الليلة العاشرة على التوالي من الضربات ضد أهداف داخل إيران، حيث قالت القيادة العسكرية الأميركية إن العمليات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي.

وأوضحت الولايات المتحدة أن الهدف من الضربات هو تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لحركة الطاقة العالمية.

فرنسا تعلق رحلاتها إلى الرياض ودبي وتمدد تعليق بيروت

وفي ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 2 أغسطس، إضافة إلى تعليق مؤقت لخدماتها إلى الرياض ودبي.

وقالت الشركة إن الرحلات من وإلى الرياض ستبقى معلقة حتى 24 يوليو، على أن يستمر التعليق بالنسبة للرحلات المغادرة من الرياض حتى 25 يوليو.

كما أعلنت تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى 27 يوليو، ومن دبي حتى 28 يوليو.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنها تتابع تطورات الوضع الأمني والقيود المفروضة على المجال الجوي في المنطقة، مشددة على أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تمثل الأولوية الأساسية.

وأضافت الشركة أنها ستتيح للمسافرين المتضررين خيارات إلغاء أو تأجيل الرحلات دون رسوم إضافية، حتى في حال عدم إلغاء الرحلة.

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا واسعًا بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الضربات العسكرية المتبادلة والتهديدات السياسية، فيما تسعى أطراف وسيطة إلى التوصل إلى تهدئة مؤقتة تخفف من مخاطر توسع المواجهة وتأثيراتها على أمن الملاحة والطاقة والطيران الدولي.

الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إيقاف ناقلتي نفط وصفهما بـ”المخالفتين” أثناء محاولتهما المرور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن انفجارات أدت إلى اندلاع حرائق واسعة على متنهما.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية، بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، دون صدور تأكيد أميركي مستقل بشأن هذه المعلومات.

ارتفاع خسائر القوات الأميركية

ارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب مع إيران إلى 17 جنديًا خلال الأيام الماضية، مع استمرار فحص رفات جندي آخر.

وأكدت تقارير مقتل جنديين أميركيين في هجوم إيراني استهدف قوات عسكرية أميركية في الأردن.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشال” أن إيران “ستدفع ثمنًا أضعافًا مضاعفة” عن كل جندي أميركي يُقتل، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه.

كما أفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن نحو 100 عسكري أميركي أصيبوا منذ السابع من يوليو، مشيرة إلى أن 96% منهم عادوا إلى الخدمة.

وتشير بيانات وزارة الدفاع إلى إصابة نحو 430 جنديًا أميركيًا خلال الصراع حتى الآن.

مقترح هدنة بين واشنطن وطهران

وفي الجانب الدبلوماسي، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير أن الوسطاء قدموا إلى طهران مقترحًا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة.

وبحسب المسؤول، يتضمن المقترح وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف البحث عن آليات لإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.