الشركات الطبية تُطالب حكومة «الدبيبة» بدفع مستحقاتها خلال الجائحة

طالب اتحاد الشركات الطبية الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية بدفع مستحقاتهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها الاتحاد، اليوم الأحد، بمقر وزارة الصحة في العاصمة طرابلس.

وأدان منظمو الوقفة ما يتعرضون له من ظلم وامتهان كرامة من قبل الحكومة وعدم إيفائها بوعودها لسداد التزامات الشركات الوطنية وتسوية أوضاعها ووقوف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في وجه الشركات المحلية بالمقابل سعي الحكومة لسداد التزامات الشركات والمصحات المستحقة لدول الجوار متناسين بذلك حقوقهم وتجاهلها كأن لم تكن.

وأشاروا إلى أن الهدف من هذا التجاهل هو الدفع بإفلاس الشركات الوطنية والإجهاز على رأس المال الوطني لأنهم لم يرضخوا للابتزاز و لا للمساومة، حسب وصفهم.

كما أكد منظمو الوقفة أنهم لن يفضوا هذا الاحتجاج حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم ويتحصلون على حقوقهم، وفي حال لم يتحقق ذلك فإنهم سيصعدون لنقل الوقفة أمام مقر رئاسة الوزراء.