الشركات المصرية تحقق إنجازا كبيرا بمشروعاتها في «درنة»

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، وعضو مجلس إدارة شركة “نيوم” المهندس إبراهيم العرجانى، أن “الشركات المصرية حققت إنجازا كبيرا في تنفيذ مشروعاتها في مدينة درنة”.

وأضاف العرجاني، في مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية لصندوق الاستقرار وإعادة إعمار ليبيا، “أنه يفتخر بحجم الإنجاز المحقق من قبل الشركات المصرية العاملة في المشروعات الليبية”.

وتعهد المهندس المصري، “بأن يرى الليبيون الأوضاع بشكل مختلف تماما خلال 3 أشهر فقط”.

وتابع العرجاني، أن “المهندسين المصريين الموجودين في درنة يعملون ليل نهار، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس الصندوق المهندس بلقاسم حفتر، والذي يزور المواقع بشكل يومي”.

ولفت إلى أن “هذه المتابعة المستمرة تحفز العاملين على سرعة الإنجاز، مؤكدا أن شركته وقعت ست مشروعات جديدة في درنة، وأنها ستعمل على إنجاز المتفق عليه في وقت قياسي”.

هذا وكان صندوق التنمية وقع في وقت سابق عقودا لعدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع شركة “نيوم” المصرية”.

كلمة الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة شركة نيوم #درنة #صندوق_التنمية_وإعادة_إعمار_ليبيا #سلام #تنمية #إستقرار تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في الأحد، ٧ يوليو ٢٠٢٤