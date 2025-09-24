الشركة العامة للكهرباء: الاضطرابات الأمنية في الزاوية تؤثر على استقرار الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم، عن تأثر شبكة الكهرباء الوطنية جراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها مدينة الزاوية، والتي تسببت في أضرار مباشرة بالبنية التحتية للكهرباء. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الاشتباكات تسببت في خروج عدد من وحدات الإنتاج بمحطة جنوب طرابلس (1-2-3-4-5-6) عن الخدمة، بالإضافة إلى فصل عدد من دوائر نقل الطاقة، ما أدى إلى تذبذب إمدادات الكهرباء في مناطق متعددة.

الشركة أعربت عن قلقها الشديد من تأثير الوضع الأمني على استقرار الشبكة الكهربائية، مما يزيد من معاناة المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء. وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف الاشتباكات وتوفير بيئة آمنة لفرق الصيانة والفنيين، بما يتيح لهم إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الخطوط المتضررة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة في بيانها أنها ستواصل بذل أقصى جهودها لإعادة الخدمة الكهربائية إلى طبيعتها، مشددة على أهمية حماية المرافق الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.