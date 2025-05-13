الشركة العامة للكهرباء تبحث تداعيات اشتباكات طرابلس واستعدادات الصيف

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الدكتور محمد المشاي، ظهر اليوم اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين، خُصّص لبحث الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية نتيجة الاشتباكات التي شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس مساء أمس، وللاطلاع على استعدادات الشركة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأكد الدكتور المشاي، خلال الاجتماع على ضرورة التحرك العاجل لإصلاح الأعطال وضمان استقرار التيار الكهربائي، مشددًا على توفير جميع المعدات والمواد البديلة لتعويض ما تضرر، بما يكفل استمرار الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

كما ناقش الاجتماع مدى جاهزية إدارات ومكونات الشركة لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفي، ووجّه المشاي بمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة بإشراف مباشر منه، لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة في التوزيع والإمداد.

وفي ختام اللقاء، ثمّن رئيس مجلس الإدارة جهود كوادر الشركة في الميدان والإدارة، مثنيًا على تفانيهم في الحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمة موثوقة وآمنة للمواطنين.