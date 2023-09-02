الشركة العامة للكهرباء تُحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية

تواصل فرق الصيانة بشركة الكهرباء جهودها للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.

وبحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، اليوم السبت، فإن الشركة بذلت أعمالاً واسعة في مختلف المناطق للحفاظ على استمرارية أداء جيدة متواصلة للشبكة الكهربائية، ففي “مدينة سرت” قامت الفرق الفنية بدائرة شبكات الجهد المتوسط بإجراء أعمال صيانة على خطوط جهد 66 كيلو فولت داخل محطة خزان القرضابية.

وفي مدينة زليتن قامت الفرق الفنية بدائرة شبكات الجهد المتوسط بتشغيل عدد 3 خروجات 11 كيلو فولت من محطة مجمع الملاعب بجهد 11/30 كيلو فولت، وذلك لأول مرة.

تأتي هذه الجهود في إطار استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين والمحافظة على استقرارها ورفع كفاءتها.