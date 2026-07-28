الكهرباء في حالة طوارئ.. عودة الغاز من «مليتة» تمهد لتحسّن التغذية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء عودة الشبكة الكهربائية تدريجيًا إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، عقب استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وعودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الشبكة كانت تقترب من مرحلة تحسن تدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن التطورات التي شهدها مجمع مليتة خلال اليوم عطلت هذا التحسن بصورة مؤقتة.

وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، مشيرةً إلى أن الأزمة تسير نحو الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.

وجددت الشركة العامة للكهرباء دعوتها إلى تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظًا على مصالح المواطنين وضمانًا لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.

وكانت أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا حالة النفير العام بين جميع العاملين، مؤكدة رفع درجة الجاهزية والعمل على مدار الساعة بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار إمدادات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الشركة، في بيان، إن العاملين أكدوا استعدادهم الكامل لبذل كل الجهود الممكنة للقيام بواجبهم الوطني خلال هذه المرحلة، والعمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها للمحافظة على استدامة الخدمة الكهربائية، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد لضمان استمرار تزويد المواطنين وكافة القطاعات بالطاقة اللازمة.

ويأتي إعلان حالة النفير العام في ظل تحديات تواجه قطاع الكهرباء، عقب التحذيرات المرتبطة بتأثر إمدادات الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء، وما قد ينتج عن ذلك من خروج وحدات توليد عن الخدمة وتأثيرات مباشرة على استقرار الشبكة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار فرقها الفنية في متابعة أوضاع الشبكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرارها وتقليل أي تأثيرات محتملة على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت الشركة قد حذرت من تداعيات استمرار توقف إمدادات الغاز المغذية لمحطات الإنتاج، موضحة أن الوضع قد يؤدي إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة، مع احتمالية حدوث إظلام تام على مستوى الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن مجموعات قامت بالدخول إلى مجمع مليته وإغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات الإنتاج، ما تسبب في انخفاض ضغط الغاز وتهديد استقرار تشغيل وحدات التوليد.

وأكدت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها أمام المواطنين والجهات الرسمية عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مشددة على أن الوضع أصبح حرجًا للغاية.

ودعت الشركة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تدفق الغاز واستئناف تغذية محطات التوليد، لتجنب خروج الوحدات تباعًا وحدوث اضطرابات واسعة في الشبكة الكهربائية.

وتعتمد منظومة الكهرباء في ليبيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتشغيل عدد من محطات الإنتاج، ما يجعل استقرار الإمدادات عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.

وتواصل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء حالة الاستعداد القصوى، وسط مساعٍ لاحتواء الأزمة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال الفترة المقبلة.