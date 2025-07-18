«الشركة العامة للكهرباء» تُطلق مشروعاً لإعادة التغذية الكهربائية لمدينة المرج

أصدر الدكتور محمد المشاي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، تعليماته بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى الإشراف على أعمال إعادة تأهيل محطة تحويل المرج (220/66/30 ك.ف)، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة التغذية الكهربائية لمدينة المرج، وفق الخطة الفنية المعتمدة، وفي إطار جهودها المتواصلة لتحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

ويأتي هذا القرار ضمن البرنامج الشامل الذي أطلقته إدارة الشركة لمعالجة الاختناقات التي تواجه الشبكة الكهربائية، وتقديم حلول عاجلة للمناطق المتضررة من الانقطاعات الطارئة، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمة واستدامة التيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وأكدت الشركة في بيانها أنها قامت بتوفير كافة الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، إلى جانب صرف المواد والمعدات المطلوبة، بما يضمن إنجازه وفق الجداول الزمنية المحددة والمعايير الفنية المعتمدة. كما أوضحت أنها تعمل حاليًا على استكمال توفير بقية المستلزمات الفنية لدعم تسريع وتيرة العمل.

وجددت الشركة العامة للكهرباء التزامها الكامل بمواصلة جهودها لمعالجة المختنقات داخل الشبكة، وتنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن.