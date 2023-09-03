شركة الكهرباء تُؤكد ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة في المنطقة الشرقية

عقدت لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع بالمنطقة الشرقية اجتماعًا عاجلًا اليوم الأحد، بناءً على توصيات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بشأن سرعة استكمال المشاريع المتعثرة و التي توقف العمل بها منذ فترة.

تناول الاجتماع وفقاً للمصدر الخاص بـ”الشركة العامة للكهرباء”: أهمية استكمال محطتي حي السلام والكيش بمدينة بنغازي، إضافةً إلى معالجة المختنقات الحاصلة بشبكة الجهد المتوسط وتفعيل المشاريع المتعثرة، لتكون داعماً في استقرار الشبكة واستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين وازدهار الأنشطة التجارية.

وأكّدت اللّجنة خلال الاجتماع على ضرورة بذل الجهود المضاعفة لاستكمال المشاريع المتعثرة في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة الكهربائية في المنطقة الشرقية.