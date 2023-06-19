«الشعاب»: بعض القوانين الانتخابية تحتاج إلى معالجة

قال عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إنّ إجراء الانتخابات داخل المحطة الواحدة في ظل وجود 6 صناديق يعتبر مستحيل، وأنّ 6+6 واللجنة تصر على إجرائها في آن واحد.

وأوضح «الشعاب» في تصريح صحفي حول لقاء باتيلي والسايح، أنّ بعض القوانين الانتخابية يحتاج إلى معالجة، موضحا أنّهم ينتظرون قانونا قويا بتفاصيل واضحة ليسهل تنفيذها فنيا.

وأضاف عضو إدارة المفوضية أنّ القوانين كان ينبغي لها أن تُحال إلى الموفضية، مضيفا أنّ بالرغم وجود كتاب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإقرار ذلك، وفق قوله.

وفي 14 يونيو الجاري، كان رئيس المفوضية السايح أبدى أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.