الشعب الليبي يقول كلمته: لا لـ«توطين المهاجرين»

نشر الخبير الاقتصادي ناظم الطياري عبر صفحته على فيسبوك منشورين تناول فيهما ملف الهجرة غير الشرعية ودور الدولة الليبية في إدارة الحدود، إلى جانب تعليقات مباشرة على مواقف الشارع الليبي تجاه بعض القضايا السيادية.

وفي منشوره الأول، أكد الطياري أن “الشعب الليبي قال كلمته وانتهى الأمر”، مشيراً إلى ما وصفه بإغلاق مفوضية شؤون اللاجئين عبر سواتر ترابية، معتبراً أن تصرف الشارع يعكس إرادة حاسمة لا يمكن تجاوزها، مضيفاً أن “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب” وأن “الأمر الذي فيه تستفتيان قد حُسم”، وفق تعبيره.

وفي منشور آخر، تطرق الطياري إلى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، منتقداً ما اعتبره اعتماداً سابقاً على دعم خارجي محدود في هذا الملف، مثل القوارب والدورات التدريبية في أوروبا لحرس السواحل، معتبراً أن هذا النهج لم يكن كافياً لتحقيق نتائج فعالة على الأرض.

وأوضح أن الاستراتيجية الأجدى — بحسب رأيه — كانت تقوم على تعزيز قدرات حرس الحدود الليبي بشكل مباشر، عبر دعم حقيقي من الاتحاد الأوروبي يشمل تجهيزات متقدمة مثل سيارات الدفع الرباعي والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تدريب ميداني داخل ليبيا، بدل التركيز على التدريب الخارجي فقط، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الحدود الليبية أولاً قبل أي التزامات مرتبطة بالسواحل الأوروبية.

وأشار إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب إعادة بناء منظومة حرس الحدود وتزويدها بإمكانيات أكبر، بما يضمن السيطرة على الحدود البرية والبحرية في آن واحد.