«الشلماني» أول حكم ليبي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة

في إنجاز تاريخي جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الليبية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيار الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو القادم.

ويُعد هذا التعيين بمثابة اعتراف دولي بكفاءة وتميز الحكم الليبي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إثبات نفسه كواحد من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، بل وعلى المستوى العالمي، بعد أن أدار العديد من المباريات الكبرى، وكان محل إشادة من خبراء التحكيم والاتحادات القارية.

وسام التميز الإفريقي

ويأتي اختيار الشلماني لبطولة العالم تتويجًا لفوزه مؤخرًا بجائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2024، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي اعتبرت بمثابة اعتراف رسمي بقدراته القيادية في إدارة المباريات، وحنكته في التعامل مع الضغوط داخل المستطيل الأخضر.

وقد أعرب الشلماني عن سعادته وفخره بهذا التكريم قائلاً: “تمثيل ليبيا في محفل عالمي كهذا شرف كبير، وهو مسؤولية كذلك. أهدي هذا الإنجاز لكل ليبي مؤمن بأن الطموح والعمل الجاد يصنعان الفارق. سأبذل قصارى جهدي لأكون خير سفير لبلادي.”

مشاركة تاريخية في نسخة استثنائية

بطولة كأس العالم للأندية هذا العام ستكون مختلفة، حيث ستشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا يمثلون نخبة الأندية حول العالم، ما يزيد من أهمية وجود حكام على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وهي المعايير التي انطبقت على الشلماني، بحسب لجنة التحكيم التابعة للفيفا.

وسيقود الشلماني مباريات البطولة إلى جانب نخبة من أفضل الحكام الدوليين، في حدث ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، وسيكون فرصة ذهبية لإبراز الكفاءات الليبية في المحافل الدولية.

ردود فعل محلية ودولية

من جانب آخر، حظي الخبر بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون من داخل ليبيا وخارجها بالخطوة واعتبروها دليلًا على أن التحكيم الليبي قادر على المنافسة في أعلى المستويات.