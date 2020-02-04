الشلوي: العلوج وربائبهم من العرب يتأمرون عليكم لذبحكم وذبح الوطن!

الشلوي: انتبهوا يا أحرار ليبيا. [أرشيف/إنترنت]

قال عضو المؤتمر الوطني العام عن درنة سابقاً عبد الفتاح الشلوي، إن دماء الشباب ليست رخيصة وأن ما وصفها بـ”أكذوبة وقف إطلاق النار فرية، مطالباً بردها على من روج لها أو صدقها.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:

تؤلمنا البيانات الجوفاء من المجلس الرئاسي وعدم التصدي للعدوان سياسيًا بحجم تضحيات الرجال الغيارى.

وفي تغريدة أخرى، قال الشلوي:

لستُ سياسيًا ولا مستشعرًا، بل هي قراءة للمعطيات (يا مجلس الدولة، ويا المجلس الرئاسي، إن العلوج وربائبهم من العرب يتأمرون عليكم لذبحكم وذبح الوطن، ستنعمون “بديمقراطيتهم” وهى أن يخيرونكم بين حز رقابكم من الأمام أو الخلف. انتبهوا يا أحرار ليبيا.