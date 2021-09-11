الشماخي: حادثة مُخزية لم تعرفها أروقة الدبلوماسية من قبل!

أفاد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، بوقوع حادثة وصفها بـ”مخزية” لم تعرفها أروقة الدبلوماسية من قبل.

جاء ذلك في رسالة وجهها الشماخي، إلى رئيس ونواب المجلس الرئاسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأشار المندوب الليبي في رسالته، إلى أن ليبيا خسرت مقعدا مهما ومنصبا قياديا في جامعة الدول العربية بعد أن تطوع أمين عام الجامعة باختيار الشماخي لتولي منصب رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، كان لها رأي آخر حيث رفضت هذا الترشيح، حيث ذهب المنصب لدولة عربية أخرى.

ونوه الشماخي إلى أن “هذه السابقة ستسجل وصمة عار على جبين السياسة الليبية ليس لأنني طرفا بل لأنها لم تحدث من قبل بمثل هذه العجرفة والاستهزاء بمواقف الدول ومصالحها”، وفق قوله.

كما طالب المندوب الليبي، من المجلس الرئاسي أن ينصفه ويرد له اعتباره تجاه ما تعرض له شخصياً من قِبل وزيرة الخارجية التي تقف عائقاً أمام خدمته لوطنه وتمنعه عن فرصة تمثيله لبلاده في المؤسسات الدولية والإقليمية.