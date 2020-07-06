الشماخي: كل من تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، إن حكومة الوفاق لن تذخر جهدا في ملاحقة كل من تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن الشماخي قوله، في كلمة أمام المنتدى العربي الصيني، إن كل من تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانهم لتحقيق القصاص العادل.

وأشار إلى أن ليبيا تتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية الصين الشعبية لما قدمته لليبيا من دعم فني لمجابهة فيروس كورونا وهو ما يعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين.

وأضاف الشماخي: “نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعاون الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا من منطلق النصير المشترك للإنسانية جمعاء”.

هذا وأكد المنتدى العربي الصيني مجدداً، على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة. وشدّد المنتدى على أهمية إيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومن ضمنها دولة ليبيا وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية.