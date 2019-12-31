الشماخي: كيل الجامعة العربية بمكيالين يدفعنا للتفكير في جدوى الاستمرار والبقاء تحت مظلتها

صدر عن الجامعة العربية قرار يؤكد الشرعية داخل إطار اتفاق الصخيرات. [إنترنت]

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، إن كيل الجامعة العربية بمكيالين في الملف الليبي، يدفع للتفكير في جدوى الاستمرار والبقاء تحت مظلتها.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن الشماخي قوله:

أين كانت الجامعة عندما جرى التحذير من استجلاب المعتدي للمرتزقة الروس والجنجاويد السودانيين وغيرهم؟.

وأضاف مندوب ليبيا بالجامعة العربية أن الجميع يعلم حجم الدعم المتطور الذي يتلقاه حفتر، وهو مسجل بالأسماء والأرقام، وفق قوله.

وأضاف الشماخي:

أنسمع حديثا عن رفض التدخلات الخارجية وهو شيء جيد من حيث المبدأ، ولكن عند الخوض في التفاصيل، نجد تدخلات الدول الداعمة للعدوان على طرابلس لا يشملها تصنيفهم، فأي ازدواجية للمعايير أكثر من ذلك.

وأبدى المندوب استغرابه الشديد من الاستجابة السريعة لطلب عقد الاجتماع في اليوم نفسه من التقدم به، مذكرا بكيفة تجاهل الجامعة العربية لطلب بالخصوص تقدمت به دولة ليبيا منذ بداية العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس لعقد اجتماع طارئ لمجلسها، وفق قوله.

وأشار الشماخي إلى أن الجامعة تجاهلت الأمر تماما، وأن أمينها العام لم يصدر عن أي مبادرات ولم يرسل مبعوثا، وقال:

بل ولم نسجل له زيارة ليبيا طوال السنوات الماضية رغم إلحاحنا وطلبنا المتكرر.

وتابع مندوب ليبيا أنه طيلة تسعة أشهر من العدوان والجامعة تغط في سبات عميق أمام جرائم المعتدي من قصف أحياء مدنية ومطارات مدنية ومراكز إيواء ومستشفيات ميدانية وسيارات الإسعاف الطبي.

هذا وانطلق الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية في جلسة مغلقة الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا برئاسة العراق.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاجتماع الذي يعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، يناقش مشروع قرار لرفض ما سموه التدخل التركي في ليبيا، إلى جانب الدعوة إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وصدر عن الجامعة العربية قرار يؤكد الشرعية داخل إطار اتفاق الصخيرات، وضرورة اعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية الحل السياسي للأزمة الليبية مع الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.

وجاء في القرار ضروة منع التدخلات الأجنية التي تسهم في تسهيل انتقال المتطرفين الإرهابيين الأجانب في ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر التسليح على البلاد.