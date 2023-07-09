«الشنطي» يجتمع في طرابلس بمديري إدارات هيئة الرقابة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، رفقة وكيل الهيئة خالد سعيد ضو، مع مديري الإدارات العامّة والمكاتب بالهيئة.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة بعض المواضيع الهامة، والإجراءات المتّخذة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حيال الملاحظات الواردة بتقرير الهيئة للعام 2022م.

وأعرب الشنطي عن شكره وتقديره لكافّة المشاركين في إعداد التقرير السنوي للهيئة؛ كونها أول جهة رقابية تقدم تقريرها السنوي للسلطة التشريعية؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على عدم التهاون مع الجهات غير الملتزمة بالرد على ما جاء بالتقرير؛ عملا بأحكام المادة (52) من ذات القانون.